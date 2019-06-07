Эшли Барти: "Я горжусь победой, потому что выстояла, проведя плохой первый сет"

Австралийская теннисистка Эшли Барти выразила радость по поводу победы над американкой Амандой Анисимовой в полуфинале Roland Garros. Это первый финал турнира "Большого шлема" для австралийки.

– Было действительно сложно, – цитирует AFP Барти. – Я горжусь победой, потому что выстояла, проведя плохой первый сет. По ходу матча я играла и хорошо, и плохо, но в итоге все сложилось удачно. Путь к финалу был невероятным. Думаю, что мне удалось сыграть стабильно в целом, хотя по ходу матчей я не всегда держала планку. Мне понравилось, как я вошла в игровой ритм. Мы усердно работали с тренером над этим. Теперь я получаю удовольствие от результата.