Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась ожиданиями перед стартом турнира «Большого шлема» Australian Open. В первом круге ее соперницей будет украинка Леся Цуренко.

— Победа в Аделаиде — идеальная подготовка, — приводит пресс-служба WTA слова Барти. — Но я чувствую, что хорошо готова, независимо от того, выиграла я титул на прошлой неделе или нет. Я счастлива, приезжаю на первый «Большой шлем» сезона с улыбкой на лице. О большем и просить нельзя. Не давит ли популярность в Австралии? Да, мое лицо повсюду. Уже самой немного надоело.