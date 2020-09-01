Японка Наоми Осака вышла во второй круг US Open, переиграв соотечественницу Мисаки Дои. Также в первом круге одержали победы итальянка Камила Джорджи, американки Элисон Риске и Джессика Пегула.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Риске (США, 13) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2

Джессика Пегула (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:6, 6:2, 7:6

Наоми Осака (Япония, 4) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 5:7, 6:2

Камила Джорджи (Италия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 2:6, 6:1, 7:5