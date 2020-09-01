Элисон Риске и Наоми Осака — во втором круге US Open
1 сентября 2020, 07:44
Японка Наоми Осака вышла во второй круг US Open, переиграв соотечественницу Мисаки Дои. Также в первом круге одержали победы итальянка Камила Джорджи, американки Элисон Риске и Джессика Пегула.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элисон Риске (США, 13) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:2
Джессика Пегула (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:6, 6:2, 7:6
Наоми Осака (Япония, 4) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 5:7, 6:2
Камила Джорджи (Италия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 2:6, 6:1, 7:5
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/5/