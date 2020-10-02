Элина Свитолина после победы над Александровой: «Без зрителей можно психологически поплыть»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Екатериной Александровой в третьем круге Roland Garros. Третья ракетка турнира выиграла со счетом 6:4, 7:5, Александрова была последней представительницей России в женском одиночном разряде.

— Я знала, что матч будет сложный, она играет глубоко и ровно, — цитирует Reuters Свитолину. — Было важно оставаться сосредоточенной при каждом розыгрыше, биться за каждый мяч.

Игра на турнирах «Большого шлема» заставляет чувствовать себя особенной. А когда проходишь далеко, становишься увереннее в себе.

Но чего-то все равно не хватает. Очевидно, фанатов. Мне нравится играть перед большой аудиторией, на больших кортах. Думаю, зрители заставляют нас играть лучше. Вот почему сейчас некоторые теннисистки испытывают проблемы. Они могут хорошо сыграть один сет, а затем психологически поплыть.