Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Екатерина Александрова: «Не поняла, что случилось во втором сете»

02:06
Теги:

Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхманн в первом круге Australian Open. Первая ракетка России была сильнее в трех сетах.

— Если честно, я сама не очень поняла, что случилось во втором сете, — приводит слова Екатерины Eurosport. — Все шло хорошо, однако в какой-то момент все перевернулось. Сразу начинаешь думать, что матч проигран, паникуешь и допускаешь абсолютно необязательные ошибки.

Кроме того, было ветрено, и это тоже не помогало мне с игрой. Рада, что в итоге всё закончилось моей победой. Что касается качества воздуха, он был вполне нормальным.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир