Джокович вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке
26 августа 2019, 23:17
Серб Новак Джокович одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом Баэной (6:4, 6:1, 6:4) в матче первого круга турнира в Нью-Йорке (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 54 минуты.
В следующей стадии турнира 32-летний Джокович сыграет с победителем пары Сэм Керри (США) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:1, 6:4
Round ?? for the defending champion.— ATP Tour (@ATP_Tour) August 26, 2019
?? @DjokerNole beats Roberto Carballes Baena 6-4, 6-1, 6-4. ? #USOpen pic.twitter.com/CCoq1ybgFy