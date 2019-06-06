Джокович вышел в полуфинал Roland Garros

Серб Новак Джокович пробился в полуфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В четвертьфинальном матче он обыграл немца Александра Зверева – 7:5, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5) – 7:5, 6:2, 6:2
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