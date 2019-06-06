Джокович вышел в полуфинал Roland Garros

Серб Новак Джокович пробился в полуфинал турнира "Большого шлема" Roland Garros. В четвертьфинальном матче он обыграл немца Александра Зверева – 7:5, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

В полуфинале Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5) – 7:5, 6:2, 6:2