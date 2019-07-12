Джокович вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в полуфинале турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.
В финале Джокович сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) - Рафаэль Надаль (Испания).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
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