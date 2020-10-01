Джокович убедительно обыграл Беранкиса во втором раунде Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий раунд Roland Garros. В матче второго круга он обыграл литовца Рикардаса Беранкиса (6:1, 6:2, 6:2).

Матч продолжался один час и 22 минуты. В следующем раунде серб сыграет с победителем пары Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Теннис Сандгрен (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:1, 6:2, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 17) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 6:2, 6:1