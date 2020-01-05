Джокович считает, что Australian Open может быть перенесен

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что есть риск переноса сроков проведения Australian Open из-за больших пожаров, которые бушуют в Австралии и из-за задымления могут угрожать здоровью игроков. Турнир «Большого шлема» должен пройти в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

— Если дойдет до того, что здоровью игроков будет что-то угрожать, нам придется подумать о переносе турнира, — цитирует AFP Джоковича. — Это самый крайний вариант. Потому что я уверен, что организаторы сделают все возможное, чтобы не переносить турнир.