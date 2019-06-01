17:12 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович победил Карузо и вышел в 1/8 финала Roland Garros

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Сальваторе Карузо в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros – 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

В 1/8 финала Джокович сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Борна Чорич (Хорватия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Сальваторе Карузо (Италия, Q) – 6:3, 6:3, 6:2

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