Джокович обыграл Ито и пробился в третий раунд Australian Open

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович обыграл японца Тацуму Ито (6:1, 6:4, 6:2).

Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде серб сыграет с еще одним представителем Японии Йошихито Нишиокой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Тацума Ито (Япония, WC) — 6:1, 6:4, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия) — 6:4, 6:4, 6:3