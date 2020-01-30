Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
30 января 2020, 14:04
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3) в полуфинале Australian Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Для Джоковича это будет восьмой финал Australian Open. Предыдущие семь он выиграл.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 2) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3
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