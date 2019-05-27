Джокович и Вавринка вышли во второй круг Roland Garros

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах поляка Хуберта Хуркача.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Во втором круге 32-летний Джокович встретится с Анри Лааксоненом из Швейцарии.
В других матчах дня француз Жиль Симон переиграл украинца Сергея Стаховского, аргентинец Гвидо Пелья оказался сильнее соотечественника Гвидо Андреоцци, хорват Борна Чорич победил словенца Альяжа Бедене, швейцарец Стэн Вавринка обыграл словака Йозефа Ковалика.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:2, 6:2
Жиль Симон (Франция, 26) – Сергей Стаховский (Украина, LL) – 6:3, 6:3, 6:4
Гвидо Пелья (Аргентина, 19) – Гвидо Андреоцци (Аргентина) – 7:6 (7:2), 6:4, 1:6, 6:1
Борна Чорич (Хорватия, 13) – Альяж Бедене (Словения) – 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3