Джокович и Гоффен вышли во второй круг US Open
Серб Новак Джокович переиграл боснийца Дамира Джумхура в первом круге US Open. Также во второй круг вышли бельгиец Давид Гоффен, немец Ян-Леннард Штруфф и серб Филип Крайинович. Американец Джон Изнер уступил своему соотечественнику Стиву Джонсону.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Фритц (США, 19) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4
Квон Сун Ву (Корея) — Тайсон Квятковски (США, WC) — 3:6, 7:6, 6:1, 6:2
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:4, 7:5, 6:4
Маркос Гирон (США) — Марк Полманс (Австралия) — 6:4, 6:7, 3:6, 6:4, 6:2
Рикардас Беранкис (Литва) — Федерико Гайо (Италия) — 7:6, 4:6, 6:4, 6:4
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан) — 2:6, 7:5, 7:5, 6:0
Стив Джонсон (США) — Джон Изнер (США, 16) — 6:7, 6:3, 6:7, 6:3, 7:6
Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Райлли Опелка (США) — 7:6, 3:6, 6:1, 6:4
Филип Краинович (Сербия, 26) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:2, 7:6, 6:3
Ллойд Харрис (ЮАР) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 7:5, 6:2
Новак Джокович (Сербия, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:4, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 28) — Педро Мартинес (Испания) — 6:0, 7:5, 6:4