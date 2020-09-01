Джокович и Гоффен вышли во второй круг US Open

Серб Новак Джокович переиграл боснийца Дамира Джумхура в первом круге US Open. Также во второй круг вышли бельгиец Давид Гоффен, немец Ян-Леннард Штруфф и серб Филип Крайинович. Американец Джон Изнер уступил своему соотечественнику Стиву Джонсону.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Тэйлор Фритц (США, 19) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:7, 6:3, 6:2, 6:4

Квон Сун Ву (Корея) — Тайсон Квятковски (США, WC) — 3:6, 7:6, 6:1, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:4, 7:5, 6:4

Маркос Гирон (США) — Марк Полманс (Австралия) — 6:4, 6:7, 3:6, 6:4, 6:2

Рикардас Беранкис (Литва) — Федерико Гайо (Италия) — 7:6, 4:6, 6:4, 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан) — 2:6, 7:5, 7:5, 6:0

Стив Джонсон (США) — Джон Изнер (США, 16) — 6:7, 6:3, 6:7, 6:3, 7:6

Давид Гоффен (Бельгия, 7) — Райлли Опелка (США) — 7:6, 3:6, 6:1, 6:4

Филип Краинович (Сербия, 26) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:2, 7:6, 6:3

Ллойд Харрис (ЮАР) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 7:5, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:4, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 28) — Педро Мартинес (Испания) — 6:0, 7:5, 6:4