Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после поражения от Наоми Осаке в финале US Open заявила, что собирается в четвертый раз выйти в финал турнира. Ранее она пробивалась в решающий матч в 2012 и 2013 годах.

— Я думала, что третий раз был необычным, но думаю, мне придется попробовать еще раз, — цитирует ESPN Азаренко. — Что случилось? Был небольшой спад энергии. Сейчас в мире непростые времена, поэтому я очень благодарна за возможность играть перед миллионами людей, смотрящих по телевизору. К сожалению, на трибунах болельщиков не было.