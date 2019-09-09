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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Достоинство, гордость, прекрасное чувство юмора». Бывший президент «Локомотива» — о Медведеве

9 сентября 2019, 11:39
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус посвятил восхищенный пост в Instagram россиянину Даниилу Медведеву, сенсационно вышедшего в финал US Open, но уступившего там Рафаэлю Надалю.

— Уверенность, достоинство, гордость, прекрасное чувство юмора — таким предстал перед мировой публикой наш новый супергерой тенниса Даниил Медведев, после финала US Open, — написал Геркус. Уверен, его — и нас всех — ждет огромное будущее!

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