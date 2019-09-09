Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус посвятил восхищенный пост в Instagram россиянину Даниилу Медведеву, сенсационно вышедшего в финал US Open, но уступившего там Рафаэлю Надалю.

— Уверенность, достоинство, гордость, прекрасное чувство юмора — таким предстал перед мировой публикой наш новый супергерой тенниса Даниил Медведев, после финала US Open, — написал Геркус. Уверен, его — и нас всех — ждет огромное будущее!