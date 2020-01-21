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Донской уступил Вердаско и прекратил борьбу на Australian Open

09:58
Фернандо Вердаско. Фото totalsporty.com.
Фернандо Вердаско. Фото totalsporty.com.
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Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл россиянина Евгения Донского (7:5, 6:2, 6:1) в первом раунде Australian Open.

Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде испанец сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Сон Ву Квон (Корея).

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL) — 7:5, 6:2, 6:1

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