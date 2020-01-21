Донской уступил Вердаско и прекратил борьбу на Australian Open
09:58
Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл россиянина Евгения Донского (7:5, 6:2, 6:1) в первом раунде Australian Open.
Матч продолжался один час и 37 минут. В следующем раунде испанец сыграет с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Сон Ву Квон (Корея).
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL) — 7:5, 6:2, 6:1
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