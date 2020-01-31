Доминик Тим: «Первую подачу Зверев не промахивался, это совсем не весело»

Австрийский теннисист Доминик Тим подвел итоги победы в полуфинале Australian Open над немцем Александром Зверевым (3:6, 6:4, 7:6, 7:6).

— Это невероятный матч, — сказал Тим после игры. — Два тай-брейка, невозможно сделать брейк в матче с Сашей, у него отличная первая подача.

— Сказалась игра с Надалем в начале этого матча?

— Конечно, он самый сложный соперник. Был затяжной матч, сложно было восстановиться, но появился адреналин сразу, как я вышел на корт.

— Что у вас с тай-брейками? Последние пять вы сыграли просто невероятно.

— Сегодня отлично начинал тай-брейки, это придает уверенности. Не очень приятно играть на приеме, когда соперник почти не упускает первую подачу. В первом сете я просто смотрел, как мячи пролетают. Первую подачу Зверев не промахивался, это совсем не весело.