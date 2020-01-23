Доминик Тим: «Очень сложный матч, Болт играл великолепно»

Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что ему было непросто обыграть австралийца Алекса Болта (6:2, 5:7, 6:7(5:7), 6:1, 6:2).

— Очень сложный матч. Алекс великолепно играл, и у него была феноменальная поддержка, — сказал Тим в эфире телеканала Eurosport 1. — Очень приятно играть в такой атмосфере. Это моя первая победа на «Мельбурн Арене». Я очень доволен. Люблю играть в такой атмосфере. Публика была очень честна. Понятно, что они поддерживали Болта, но они аплодировали и моим ударам. Так играть гораздо приятнее, чем на пустом стадионе.

В следующем раунде австриец сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).