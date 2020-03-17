Наталия Камельзон, директор турнира St. Petersburg Open (21 — 27 сентября), на который теперь накладывается пересенный на осень Открытый чемпионат Франции (20 сентября — 4 октября), рассказала, что с ней не связывались по поводу отмены или изменения дат проведения соревнований в Санкт-Петербурге.

— Мы можем ориентироваться только на решения Ассоциации теннисистов-профессионалов. ATP высказалась о том, что из-за угрозы коронавируса закрывает свои турниры на шесть недель. После этого не было ни одного официального заявления. Мы подождем, пока появятся, — сказала Камельзон. — В истории были разные случаи, но только не такое, чтобы «Большой шлем» игрался параллельно с турнирами ATP категории «250» или «500». В календаре ведь не только мы, а еще и Метц, и китайские турниры. И не думаю, что тот же Laver Cup согласится на такие условия.

— С вами из ATP по этому вопросу не связывались?

— Нет. С тех пор, как они объявили о паузе на шесть недель, от них никаких официальных документов, в том числе, по изменению календаря, не поступало. Может быть, Roland Garros для себя решил, что хочет поступить именно так и провести свой турнир именно в эти сроки, но для нас, директоров турниров, такой информации нет. И мы этим достаточно удивлены. ATP вообще достаточно четкая и конкретная организация по поводу принимаемых решений. Ведь такие решения могут потянуть за собой много вопросов, в том числе финансовых. Вопрос компенсации может возникнуть у всех пяти турниров ATP. Давайте подождем. (Мария Никулашкина)

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