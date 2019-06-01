Дель Потро пробился в четвертый круг Roland Garros

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро пробился в четвертый круг турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче третьего раунда он обыграл австралийца Джордана Томпсона – 6:4, 6:4, 6:0. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.

В следующем круге он сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Мартин Клижан (Словакия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 8) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:4, 6:4, 6:0