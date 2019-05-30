Дель Потро обыграл Нишиоку во втором раунде Roland Garros

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграл японца Йошихито Нишиоку (5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 6:2) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 49 минут.

В следующем раунде аргентинец сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 8) - Йошихито Нишиока (Япония) - 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 6:2

Борна Чорич (Хорватия, 13) - Ллойд Харрис (ЮАР) - 6:2, 6:3, 7:6 (7:2)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 18) - Тэйлор Фритц (США) - 6:2, 6:3, 6:2

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Раду Албот (Молдавия) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:2

Антуан Оан (Франция, WC) - Фернандо Вердаско (Испания, 23) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:5

Гаэль Монфис (Франция, 14) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 6:4, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) - Иво Карлович (Хорватия) - 6:3, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3

Душан Лайович (Сербия, 30) - Эллиот Беншетри (Франция, Q) - 6:3, 6:3, 6:4