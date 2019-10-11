Дарья Касаткина: «В женском теннисе кто угодно может выиграть турнир Большого шлема»

Россиянка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля». Она является его действующей чемпионкой.

- Если честно, я думала, что буду больше волноваться, но видимо смена места, в котором мы играем как-то влияет, потому что есть ощущение, что это как будто другой турнир, поэтому довольно спокойно отношусь, — цитирует Дарью официальный сайт Кубка Кремля. - Очень рада, что который раз выступаю на этом турнире.

- Долгое время в женском теннисе полностью доминировала Серена. Сейчас пришло новое поколение, например, Бьянка Андрееску, Наоми Осака. Даже 15-летняя Кори Гауфф показывает хорошие результаты. Как вы думаете, хорошо ли это для женского тенниса, и показывает ли это остальным, что путь на вершину открыт?

- Я считаю, что это хорошо для женского тенниса и тенниса в целом. Потому что видно: даже на высоком уровне кто угодно может выйти и выиграть турнир «Большого шлема». Ну, конечно, не кто угодно... (смеется). И в этом интерес. Например, у мужчин до сих пор доминирует «Большая тройка». А у девушек сейчас больше интриги.

Матчи Кубка Кремля пройдут в Ледовом Дворце «Крылатское» с 12 октября по 20 октября 2019 года.