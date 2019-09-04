Теннисист Даниил Медведев, в 1/4 финала US Open-2019 в четырех сетах обыгравший Стэна Вавринку - 7:6, 6:3, 3:6, 6:1, поделился первыми эмоциями.

— Это будет мой первый полуфинал в карьере, но пока сложно осознать, что это за момент для меня, — сказал Медведев в интервью на корте. — Матч с Вавринкой был очень странным. У меня вновь болело бедро, и в такой ситуации я стал играть чуть по-другому. Счастлив, что все получилось.

Перед матчем я чувствовал себя великолепно, но в первом сете опять начались проблемы с бедром. Во время медицинского тайм-аута я принял болеутоляющее средство, которое стало действовать в конце первого сета. Посмотрим, как завтра буду себя чувствовать.