Даниил Медведев: «Тиафо показал средний палец? Я думал, большой»
9 сентября 2020, 19:52
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эпизод матча четвертого круга US Open против Фрэнсиса Тиафо. Американец после того, как пропустил «свечу» от Медведева, повернулся к россиянину спиной и показал средний палец.
— Когда? Я не видел, честно, — сказал Медведев в интервью «Евроспорту». — Тиафо вообще смешной, мы с ним друзья. Если это было в мой адрес, наверное, я когда сетку задел...
— Это было когда вы «свечу» потащили.
— А, ну я думал, он большой показал. Ну даже если средний, мы с ним друзья, поэтому это было в шутку. Я даже не видел, честно.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=Ov6NLkZjnb4&feature=youtu.be