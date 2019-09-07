Даниил Медведев: «Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, которая помогает выигрывать безумные матчи»

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы в полуфинале US Open над болгарином Григором Димитровым. В финале соревнований теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

— В первом сете Димитров был лучше меня, — приводит пресс-служба ATP слова Медведева. — Мне повезло, что я его выиграл. После этого динамика совершенно изменилась, и следующие два сета я провел лучше. Думаю, мы показали потрясающий уровень. Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, которая помогает мне выигрывать безумные сеты и безумные матчи. Два месяца назад я бы их, наверное, проиграл. Например, Гоффену на Уимблдоне. Там была похожая борьба, похожий матч, но тогда я проиграл.