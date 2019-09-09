Даниил Медведев: «В любом случае я собираюсь ехать в Питер»

Россиянин Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале US Open (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) подвел итоги встречи.

— Надеюсь, что матч был грандиозный, — отметил Медведев в интервью Eurosport. — Надеюсь, что он понравился зрителям. 5 часов сумасшедшего матча. Надеюсь, у всех хватило трансляции. Говоря про себя, то естественно я всегда недоволен, когда проигрываю. Сегодня не исключение. Конкретно результатом я недоволен, но могу гордиться собой. Отдал все, что у меня было, боролся до последнего очка. К сожалению, не сложилось. Однако я играл против одного из величайших теннисистов в истории. Думаю, сегодня меня запомнили.

— Что вы сделали, чтобы изменить ход матча?

— На самом деле, когда он брейканул меня в третьем сете, то уже думал, что буду говорить в своей речи финалиста через 20 минут. Но я откинул эти мысли и стал бороться за каждый мяч. Старался оказать на него давление. В любом случае в финале такого турнира тяжело завершить матч. Именно это и случилось, он стал немного больше ошибаться. Я поймал уверенность, стал исполнять удары, которые ранее не мог. Матч полностью изменился. Жалко, что не до конца.

— Что чувствовали во время матча?

— Эмоций было много. Начиная от того, что как можно проиграть в трех сетах в финале турнира «Большого шлема», хотя и боролся. Потом я думал о зрителях, которые меня поддерживали просто неистово и давали мне сумасшедшую энергию. В какие-то моменты были мысли о победе над Рафой с 0:2. Потом он вырвался вперед в пятом сете, и у меня опять мысли о том, что я в роли проигравшего. Боролся не за что пять часов... Потом брейк-поинт был в последнем гейме. Мыслей было много. Итог таков, что результатом недоволен, но могу гордиться собой.

— Как держался физически?

— Может, это адреналин, но ничего не болело. На всякий случай перед матчем я выпил обезболивающее, потому что у меня все болит. Во время матча ничего не чувствовал. Пару раз мне даже казалось, что Рафа устал больше меня. Сейчас уже тяжело стоять, если честно.

— Теперь отпуск?

— Какое-то время да. Мы еще не успели с командой обсудить планы. В любом случае я собираюсь ехать в Питер. Обожаю этот турнир. Календарь на конец сезона нужно будет пересмотреть, учитывая то, что я попал в Лондон. Нужно сделать так, чтобы я был в лучших кондициях на всех турнирах.