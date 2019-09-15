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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Даниил Медведев: «Отдохнул, сколько смог, и чувствую себя отлично»

15:17
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Четвертая ракетка мира, финалист US Open-2019 Даниил Медведев, получивший первый номер «посева» на турнире St.Petersburg Open, рассказал, в каком состоянии находится после интенсивной американской серии, по ходу которой он сыграл четыре финала на четырех турнирах и сыграл дебютный финал на турнирах «Большого шлема».

— Как вы себя чувствуете? Удалось ли отдохнуть? В каком состоянии и с каким настроем вы приехали в Санкт-Петербург? — вопрос Медведеву.

— Чувствую себя прекрасно. Съездили с женой в Черногорию, отдохнули, сколько успели — три дня. Вчера прилетели сюда, сегодня первый раз тренировался. Чувствую себя отлично, настрой боевой. Осталось набрать форму. (Мария Никулашкина)

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