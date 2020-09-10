Даниил Медведев: «На US Open много пятисетовых поединков. Рад, что выиграл все свои матчи в трех сетах»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open. В четвертьфинале он обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

— Сегодня я всем доволен, это был матч высокого качества, — приводит официальный сайт US Open слова Медведева. — Поначалу я старался смотреть, что Рублев будет делать на корте, поэтому играл в более оборонительной манере. По ходу встречи я понял, что нужно изменить тактику, потому что Андрей оборонялся лучше, контролировал темп розыгрышей, когда мы играли медленно.

Надо было действовать активнее. Я видел, что сделал много ударов навылет. Это здорово, когда играешь с Рублевым. У меня больше виннеров, чем у него, это невероятно! Впрочем, это говорит о том, что я смог адаптировать свою игру в правильную сторону.

В физическом плане все в порядке. В конце третьего сета я чувствовал усталость, плечо стало немного болеть. Не хотел, чтобы игра свелась к одной подаче, поэтому вызвал врача. У меня были небольшие судороги, он мне помог.

Если честно, я удивлен игрокам на этом турнире. Было очень много пятисетовых матчей, не знаю, как они себя чувствовали после таких игр. К счастью, мне удалось выиграть все свои матчи за 3 сета, поэтому я чувствую себя хорошо в физическом плане.