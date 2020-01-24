Циципас в третьем круге Australian Open проиграл Раоничу

Грек Стефанос Циципас, посеянный на Australian Open под шестым номером, не смог выйти в 1/8 финала. В матче третьего круга он проиграл канадцу Милошу Раоничу — 5:7, 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 31 минуту. В прошлом году грек дошел до полуфинала турнира.

За право выйти в четвертьфинал Раонич сразится с хорватом Марином Чиличем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Милош Раонич (Канада, 32) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 7:5, 6:4, 7:6 (7:2)