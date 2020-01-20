Чжан Шуай прошла Стивенс в первом раунде Australian Open
20 января 2020, 15:24
В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде китаянка Чжан Шуай обыграла американку Слоан Стивенс (2:6, 7:5, 6:2).
Матч продолжался два часа и три минуты. В следующем раунде китайская теннисистка сыграет с еще одной американкой Кэтрин Макнелли.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Чжан Шуай (Китай) — Слоан Стивенс (США, 24) — 2:6, 7:5, 6:2
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