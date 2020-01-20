Чжан Шуай прошла Стивенс в первом раунде Australian Open

В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде китаянка Чжан Шуай обыграла американку Слоан Стивенс (2:6, 7:5, 6:2).

Матч продолжался два часа и три минуты. В следующем раунде китайская теннисистка сыграет с еще одной американкой Кэтрин Макнелли.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Чжан Шуай (Китай) — Слоан Стивенс (США, 24) — 2:6, 7:5, 6:2