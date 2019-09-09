«Что за матч, парни!» Дель Потро в восторге от финала US Open

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро остался доволен финалом US Open, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

— Что за матч, парни! — написал аргентинец в своем Twitter. — Незабываемая битва. Поздравляю, Рафа.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...