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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Что за матч, парни!» Дель Потро в восторге от финала US Open

07:25
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Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро остался доволен финалом US Open, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

— Что за матч, парни! — написал аргентинец в своем Twitter. — Незабываемая битва. Поздравляю, Рафа.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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