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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Чилич обыграл Пэра во втором раунде Australian Open

22 января 2020, 09:21
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В матче второго раунда Australian Open французский теннисист Марин Чилич обыграл француза Бенуа Пэра (6:2, 6:7(6:8), 3:6, 6:1, 7:6(10:3)).

Матч продолжался три часа и 33 минуты. В следующем раунде хорват сыграет с победителем пары Майкл Ммох (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия) — Бенуа Пэр (Франция, 21) — 6:2, 6:7(6:8), 3:6, 6:1, 7:6(10:3)

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