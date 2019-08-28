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Борис Беккер заявил о желании стать тренером Кирьоса

28 августа 2019, 23:46
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Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер рассказал о желаним стать тренером австралийца Ника Кирьоса, который имеет скандальную репутацию.

— Я бы хотел тренировать его, — цитирует Metro Беккера. — Думаю, получится круто. Это игрок, который не тренируется. Хорошему тренеру нужен настоящий вызов, чтобы найти способ общаться с таким игроком. Если бы я просто хотел вернуть к жизни свою страсть к теннису, он был бы самым пылким теннисистом.

Впоследствии в своем Twitter Кирьос заявил, что ему это не интересно.

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