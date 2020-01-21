Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. В первом круге Australian Open он встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

— У него был отличный сезон, начиная с прошлого лета, — цитирует немца «Российская газета». — И он хорошо показал себя сейчас, в ходе Кубка ATP. Его секрет в том, что у него нет серьезных слабостей. Против него сложно играть. У него хорошая подача. И хотя он высокий, он очень хорошо двигается на корте. У него очень быстрые удары с отскока, и он не боится играть против игроков с именем и авторитетом. Иногда он поддразнивает зрителей, чтобы дать себе стимул. Медведев сумасшедший, но в хорошем смысле, и его характер — это характер чемпиона.

— Сможет ли он надолго закрепиться в десятке лучших или даже стать первой ракеткой мира?

— Я бы с осторожностью подошел к прогнозам о том, что он станет первой ракеткой мира. Но он надолго задержится в топ-10. Даниил Медведев — потрясающий, с моей точки зрения. Думаю, он любит теннис, и у него хорошая команда. Я большой его поклонник.