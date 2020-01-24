Блинкова в паре с Ван Яфань проиграла на Australian Open
07:53
Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань проиграли в первом круге турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они уступили Анетт Контавейт и Мэнди Минелле.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт/Мэнди Минелла (Эстония/Люксембург) — Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 7:5, 6:0
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...