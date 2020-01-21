Блинкова прошла Паолини в первом раунде Australian Open
21 января 2020, 13:12
В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде российская теннисистка Анна Блинкова обыграла итальянку Ясмин Паолини (7:5, 6:4).
Матч продолжался один час и 40 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:4
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