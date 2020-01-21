Блинкова прошла Паолини в первом раунде Australian Open

В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде российская теннисистка Анна Блинкова обыграла итальянку Ясмин Паолини (7:5, 6:4).

Матч продолжался один час и 40 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:4