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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Бертенс обыграла Родионову во втором раунде Australian Open

10:24

В матче второго раунда Australian Open голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла представительницу Австралии Арину Родионову (6:3, 7:5).

Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде соперницей голландки станет казахстанская теннисистка Зарина Дияс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 9) — Арина Родионова (Австралия, WC) — 6:3, 7:5

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