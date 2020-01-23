Бертенс обыграла Родионову во втором раунде Australian Open
10:24
В матче второго раунда Australian Open голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла представительницу Австралии Арину Родионову (6:3, 7:5).
Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде соперницей голландки станет казахстанская теннисистка Зарина Дияс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 9) — Арина Родионова (Австралия, WC) — 6:3, 7:5
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