Бертенс обыграла Бегу в первом раунде Australian Open
12:13
В матче первого раунда Australian Open в женском одиночном разряде голландка Кики Бертенс обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу (6:1, 6:4).
Матч продолжался один час и 15 минут. В следующем раунде Бертенс сыграет с победительницей пары Катерина Бондаренко (Украина) — Арина Родионова (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кики Бертенс (Голландия, 9) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:1, 6:4
Каролина Мухова (Чехия, 20) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:3, 2:6, 7:6(10:7)
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