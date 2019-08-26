Барти пробилась во второй круг US Open
26 августа 2019, 21:15
Вторая ракетка мира Эшли Барти вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс — 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минут.
В следующем круге Барти сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Юханна Ларссон (Швеция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эшли Барти (Австралия, 2) — Зарина Дияс (Казахстан) — 1:6, 6:3, 6:2
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