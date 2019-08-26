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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Барти пробилась во второй круг US Open

26 августа 2019, 21:15
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Вторая ракетка мира Эшли Барти вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс — 1:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минут.

В следующем круге Барти сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Юханна Ларссон (Швеция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 2) — Зарина Дияс (Казахстан) — 1:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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