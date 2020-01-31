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Бабош и Младенович стали победительницами Australian Open в парном разряде

10:11
Тимея Бабош и Кристина Младенович. Фото Australian Open
Тимея Бабош и Кристина Младенович. Фото Australian Open
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Венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович в финале женского парного разряда Australian Open обыграли чешку Барбору Стрыцову и Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 12 минут. Обе пары сделали по одному эйсу и две двойные ошибки.

В 2018 году Бабош и Младенович уже выигрывали в женском парном разряде турнира. В прошлом году пара дошла до полуфинала.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 2) — Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 1) — 6:2, 6:1

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