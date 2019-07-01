Азаренко вышла во второй круг Уимблдона

Представительница Белоруссии Виктория Азаренко пробилась во второй круг Уимблдона. В матче первого раунда она обыграла француженку Ализе Корне - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В другом матче дня представительница Китая Чжан Шуай переиграла Каролин Гарсию из Франции - 6:4, 6:0.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 6:4
Чжан Шуай (Китай) - Каролин Гарсия (Франция, 23) - 6:4, 6:0
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