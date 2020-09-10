Азаренко вышла в полуфинал US Open, отдав Мертенс только один гейм

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в четвертьфинале US Open обыграла бельгийку Элизу Мертенс со счетом 6:1, 6:0.

Встреча длилась 1 час 14 минут. 27-я ракетка мира сделала 3 эйса, сделала 2 двойные ошибки и взяла 3 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Азаренко встретится с американкой Сереной Уильямс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элиза Мертенс (Бельгия, 16) — 6:1, 6:0