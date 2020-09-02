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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Азаренко уверенно вышла во второй круг US Open

02:28
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Белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг US Open. В двух сетах она выиграла у Барбары Хаас из Австраии, отдав сопернице только 3 гейма.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:1, 6:2

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/11/5/

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