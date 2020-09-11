Азаренко поделилась впечатлениями от победы над Уильямс

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над американкой Сереной Уильямс (1:6, 6:3, 6:3) в полуфинале US Open. В финале Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой.

— Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, сегодня — определенно тот день, — приводит сайт WTA слова Азаренко. — Я попала в глубокую яму после первого сета, пришлось выбираться оттуда. Рада, что смогла изменить ситуацию, потому что это было непросто. Рада сыграть с Осакой, потому что мы должны были встретиться на прошлой неделе. Я немного посмотрела ее полуфинальный матч, там было несколько невероятных розыгрышей. Осака — очень крепкая теннисистка, поэтому мне нужно оставаться сильной. Играть в финале — это счастье и отличная возможность, я надеюсь получить удовольствие от матча.

Финал US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 23.00 (мск).