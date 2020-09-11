Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале US Open обыграла американку Серену Уильямс со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Белоруска сделала два эйса и совершила пять двойных ошибок. Восьмая ракетка мира шесть раз подала навылет и сделала три двойные ошибки.

Азаренко впервые за 7 лет вышла в финал турнира «Большого шлема». В финале она встретится с японкой Наоми Осакой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Серена Уильямс (США, 3) — 1:6, 6:3, 6:3