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Australian Open-2021 может быть перенесен из-за коронавируса

21 ноября 2020, 14:28
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Турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — может быть перенесен с января на февраль или март 2021 года из-за пандемии коронавируса, утверждает Herald Sun.

Ранее Министерство внутренних дел страны ввело ограничение на въезд. Федерация тенниса Австралии планировала, что участники приедут в страну в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед соревнованиями.

Юниорский Открытый чемпионат Австралии в 2021 году также может быть отменен или перенесен.

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