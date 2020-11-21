Australian Open-2021 может быть перенесен из-за коронавируса

Турнир серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии — может быть перенесен с января на февраль или март 2021 года из-за пандемии коронавируса, утверждает Herald Sun.

Ранее Министерство внутренних дел страны ввело ограничение на въезд. Федерация тенниса Австралии планировала, что участники приедут в страну в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед соревнованиями.

Юниорский Открытый чемпионат Австралии в 2021 году также может быть отменен или перенесен.