Медведев, Шарапова и другие россияне стартуют на Australian Open. Расписание и результаты

В понедельник в Мельбурне стартовал первый турнир Большого шлема 2020 года — Australian Open. Во вторник в расписании — 13 матчей с участием россиян (время начала — мск).

Мужчины. Первый круг

Марио Вилелья Мартинес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 1-3 (6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 3:6).

Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL) — 3-0 (7:5, 6:2, 6:1)

10:20. Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 17)

11:00. Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США)

Женщины. Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Мария Саккари (Греция, 22) — 0-2 (2:6, 2:6).

Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 2-0 (6:3, 6:4).

Мэдисон Кис (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия) — 2-0 (6:3, 6:1).

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 0-2 (1:6, 4:6).

10:55. Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия)

11:05. Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия)

11:45. Ясмин Паолини (Италия) — Анна Блинкова (Россия)

12:25. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия)

15:40. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Нина Стоянович (Сербия)