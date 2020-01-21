Медведев, Шарапова и другие россияне стартуют на Australian Open. Расписание и результаты
В понедельник в Мельбурне стартовал первый турнир Большого шлема 2020 года — Australian Open. Во вторник в расписании — 13 матчей с участием россиян (время начала — мск).
Мужчины. Первый круг
Марио Вилелья Мартинес (Испания) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 1-3 (6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 3:6).
Фернандо Вердаско (Испания) — Евгений Донской (Россия, LL) — 3-0 (7:5, 6:2, 6:1)
10:20. Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 17)
11:00. Даниил Медведев (Россия, 4) — Фрэнсис Тиафо (США)
Женщины. Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) — Мария Саккари (Греция, 22) — 0-2 (2:6, 2:6).
Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 2-0 (6:3, 6:4).
Мэдисон Кис (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия) — 2-0 (6:3, 6:1).
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 0-2 (1:6, 4:6).
10:55. Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — Светлана Кузнецова (Россия)
11:05. Дэниэлл Коллинз (США, 26) — Виталия Дьяченко (Россия)
11:45. Ясмин Паолини (Италия) — Анна Блинкова (Россия)
12:25. Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия)
15:40. Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Нина Стоянович (Сербия)
Если планируете болеть за россиян завтра на Australian Open — ложитесь спать пораньше! ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 20, 2020
В предварительном расписании — сразу 13 встреч 1-го круга! ? pic.twitter.com/KAOV0s5Xik