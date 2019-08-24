Арбитра Рамоса сняли с матчей сестер Уильямс на US Open

Судья Карлос Рамос не будет обслуживать матчи с участием сестер Уильямс на предстоящем US Open, информирует BBC. Именно он в финале прошлогоднего Открытого чемпионата США снял с Серены Уильямс? сначала очко за разговоры с тренерским штабом, а потом оштрафовал ее на гейм за споры. Позже теннисистка назвала судью сексистом и вором.

— Мы выбрали лучших судей для US Open. Принимая решения, мы были довольно гибки, — отметил главный судья турнира Зорен Фримель. — Полагаем, такое решение пойдет на пользу судьям, игрокам и всему турниру. Мы преследовали цель выбрать правильного судью на каждый матч. Учитывая все факторы, мы решили, что Рамос не будет обслуживать матчи сестер.